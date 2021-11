Tej zimy znowu zabraknie w sklepach sprzętu? Nie czekaj aż spadnie śnieg. Do „stówki” kupisz nowe sanki i inne ślizgacze KS

Intensywne opady śniegu na początku 2021 roku pozwoliły nam cieszyć się prawdziwymi urokami zimy. Największą frajdę z takiej ilości białego puchu miały przede wszystkim dzieci. I tu pojawił się problem, bo zainteresowanie sprzętem zimowym okazało się na tyle duże, że na sklepowych półkach zaczęło brakować sanek i jabłuszek. www.pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (17 zdjęć)

Według prognoz synoptyków zima zbliża się do nas wielkimi krokami. A to oznacza beztroskie szaleństwo na białym puchu. Na początku 2021 roku opady śniegu zaskoczyły wszystkich do tego stopnia, że w sklepach zaczęło brakować sanek. Ale mamy na to sposób w tym sezonie.