Teksasy i Wojtek Cugowski zachwycili bluesową muzyką prosto z Lublina

Muzycy zespołu Teksasy poznali się w latach 90. w klubie Graffiti w Lublinie, przychodząc regularnie na jam session. To właśnie tam połączyła ich miłość do muzyki bluesowej. Muzycy z wieloma gwiazdami polskiej sceny muzycznej. W 2017 roku po 4-letniej przerwie zespół wznowił działalność, a blisko 2 lata później powrócił do grania z Wojtkiem Cugowskim. Obecnie zespół występuje pod nazwą Teksasy i Wojtek Cugowski, pokazując, że serce bluesa bije w Lublinie. Zobacz zdjęcia z sobotniego koncertu, w Kultowej Klubokawiarni, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.