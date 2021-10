Temat będzie zakończony. Ponad osiem kilometrów zdegradowanego asfaltu przestanie straszyć kierowców

Mieszkańcy gmin Zwierzyniec i Józefów od dawna domagają się remontu tej zaniedbanej ulicy. Wreszcie apele przyniosły rezultat.

– Droga była bardzo zdegradowana – przyznaje Michał Jeleń, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu. – To już się zmienia. Jej remonty są właśnie prowadzone na odcinku od zwierzynieckiego Białego Słupa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 849. To w sumie ok. 8,6 km ulicy. Wymieniony tam będzie asfalt oraz m.in. zostaną wzmocnione gruntowe pobocza.