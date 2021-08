Teraz jeszcze dworzec a za chwilę zabytek. Obiekt przy al. Tysiąclecia ma być objęty ochroną konserwatorską. Co to oznacza dla budowli?

Projekt architektoniczny lubelskiego dworca autobusowego wykonał Wiesław Żochowski. Konstrukcja gmachu to efekt pracy Eugeniusza Szurgota. Budynek powstał w latach 1965-1968, ma nieco ponad 50 lat. I wkrótce może zostać objęty ochroną prawną. Służby konserwatorskie wszczęły postępowanie, aby wpisać go do rejestru zabytków.

– Budynek dworca budzi w ostatnich latach zainteresowanie jako bardzo charakterystyczny element w ukształtowanej po II wojnie światowej przestrzeni Podzamcza – podkreśla Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie.

O roztoczenie nad dworcem parasola ochronnego od lat zbiegają m.in. młodzi architekci z grupy „Modernizm w Lublinie”.