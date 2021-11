„Teraz mamy szczyt hospitalizowanych, a przed nami szczyt zgonów” – zapowiada prof. Czuczwar. Szpitale zajmują głównie niezaszczepieni

Według niego czwarta fala różni się od pozostałych przez to, że do szpitali trafia coraz więcej pacjentów między 30. a 40. rokiem życia, w większości niezaszczepionych. Wczoraj zajętych było 8 łóżek. Średnia wieku? Nieco powyżej czterdziestu lat.

– Oddział jest zapchany zwłaszcza przez niezaszczepionych. Jak ktoś do mnie trafia, to już z reguły nic nie mówi, bo jest podłączony do respiratora. Umiera ośmiu na dziesięciu pacjentów. Jeśli uda się pomóc, słyszę przeróżne tłumaczenia, dlaczego osoba się nie zaszczepiła. Pacjenci mówią o głupocie, to jest przynajmniej uczciwe postawienie sprawy, ale często składają też winę na kogoś innego – wyjaśnia prof. Mirosław Czuczwar.