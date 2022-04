Teraz operacje mają być bułką z masłem. Uniwersytet Medyczny kupił sprzęt do zabiegów okulistycznych w technice 3D

- Nasza uczelnia stara się na bieżąco podążać za wszystkimi wyzwaniami w obszarze współczesnej medycyny. Bardzo mnie cieszy, że urządzenie, które udało nam się zakupić, zwiększy precyzję, bezpieczeństwo i przede wszystkim rozszerzy zakres wykonywanych okulistycznych zabiegów operacyjnych. Taki sprzęt oraz nowoczesna technologia jest teraz szczególnie potrzebna podczas leczenia pacjentów wojennych - mówił prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jak podkreślał prof. Załuska, sprzęt ma być wykorzystywany także do celów dydaktycznych w szkoleniach studentów oraz młodych lekarzy w ramach specjalizacji z okulistyki.

- Muszę zaakcentować także naszą współpracę z Jarosławem Stawiarskim, marszałkiem woj. lubelskiego, który obiecał nam zakup kolejnej maszyny - dodaje Załuska.

- To ogromne wsparcie, ponieważ jest to technologia przyszłości, która w naszej placówce będzie wykorzystywana jako pierwsza. To także najnowszy sprzęt w całym kraju. Dzięki niemu będziemy mogli wprowadzać technologie cyfryzacji do medycyny oraz precyzyjnie leczyć całe spektrum chorób wymagających leczenia operacyjnego. Ten sprzęt pozwala na uzyskanie bardzo dużej rozdzielczości przy dużym powiększeniu. Właśnie to odróżnia go od klasycznego mikroskopu operacyjnego - wyjaśnia kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Robert Rejdak.