Terespol: Ukraiński kierowca nie zdał egzaminu z obsługi tachografu. Otrzymał mandat

Kierowca ukraińskiego autobusu skontrolowany został w piątek (5 października) przez lubelskich inspektorów ITD na przejściu granicznym w Terespolu (pow. bialski). Twierdził, że nie miał wcześniej doświadczenia z obsługą tachografu analogowego. Był przekonany, że wkładając wykresówkę do urządzenia napisami do dołu, robi to poprawnie. Nie krył zaskoczenia, kiedy inspektor instruował go, jak należy prawidłowo obsługiwać tachograf.