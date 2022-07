Terrorysta Putin. Felieton kresowy Pawła Bobołowicza

Tydzień temu opisywałem Bachmut i podziękowania dla Polaków od pana Serhija. Nagrywałem rozmowę z nim na targu, może w tym samym miejscu gdzie kilka dni później w ostatni piątek spadła rosyjska rakieta. Inne spadły na centrum miasta. Zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne. Pan Serhij tydzień temu mówił, że i tak Ukraina zwycięży. Mówił to w tym samym czasie, gdy w odległości kilku kilometrów rozrywały się rosyjskie pociski artyleryjskie. Wypełnione ludźmi bachmuckie targowisko wywoływało myśl, że może to być cel dla putinowskiej armii. Gdy się o to pytałem mieszkańców Bachmutu odpowiedzi były podobne: „rakiety, bomby, pociski mogą spadać wszędzie, a my musimy starać się jakoś w miarę normalnie żyć, pracować, jeść”.

Rosjanie mając wyraźny problem z uzyskaniem przewagi nad ukraińskim wojskiem wciąż ostrzeliwują cywilne cele i nie tylko w strefie przyfrontowej. Ubiegłotygodniowy barbarzyński atak na Winnicę położonej z dala od bezpośrednich walk, zabicie 24 osób i ranienie 68 (4 osoby znajdują się w stanie krytycznym) to działanie typowo terrorystyczne. Rosja wykorzystała do tego ataku rakiety Kalibr wystrzelone z okrętów podwodnych na Morzu Czarnym. Gdyby nie ukraińska obrona przeciwlotnicza kolejne dwie rakiety uderzyłyby w Winnicę, miasto liczące ponad 370 000 mieszkańców. Rosjanie kilka razy zmieniali wersję dlaczego dokonali tego ataku. Rosyjska propaganda twierdziła, że dzięki uderzeniu „zniszczono grupę nacjonalistów”, później twierdzono, że zniszczono skład amunicji, a ostatnie komunikaty rosyjskiego ministerstwa obrony ogłosiły zniszczenie kierownictwa sił powietrznych Ukrainy. Prawda jest taka, że ofiarami byli cywile, w tym kobiety i dzieci. Być może Rosjanom udaje się czasem też zniszczyć cele wojskowe, ale by to uzyskać nie mają oporów by zabijać cywilów. W jednym z ukraińskich miast oglądałem zbombardowaną fabrykę, która być może miała też znaczenie wojskowe, ale jednocześnie wokół niej widziałem zniszczone rosyjskimi rakietami nowe bloki, w których zginęli cywile. Może te pociski przypadkowo uderzyły w mieszkalne budynki. Może, ale i tak nie można uznać, że taka po prostu jest cena wojny. To są skutki pobłażania terroryście Putinowi.