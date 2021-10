To będzie wyjątkowy mecz. Panie zagrają w spódnicach

„Udowodnimy, że piłka nożna to piękny i doskonały dla kobiet sport, który warto promować” – zachęcają do udziału w wydarzeniu lubelskie piłkarki. Zawodniczki Perły chcą zadać kłam stereotypom i udowodnić, że piłka nożna jest dobrym pomysłem również dla kobiet.

„Spódnice uważa się za atrybut kobiecości i w meczu mają wymiar symboliczny. Pomagają ukazać jak piękną i pozytywną dyscypliną sportu jest kobieca piłka nożna. Jest też zachętą do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia, który jest bardzo pomocny w walce z pandemią” – twierdzą piłkarki z Lublina.

Perły zagrają w sobotę, 30 października, o godz. 17 na bocznym boisku Areny Lublin. Do zabawy zaprosiły zespół Aveniru Jabłonna. Piłkarki zachęcają do udziału w wydarzeniu szczególnie kobiety, oczywiście w spódnicach, oraz kibicowaniu drużynom. Co więcej, każda z pań będzie mogła sama zagrać w tym meczu. Wstęp na zawody jest bezpłatny.