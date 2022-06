To był niesamowity pokaz recyklingowej mody z udziałem Anny Kubisz w Rejowcu Fabrycznym

Na terenie pięknie udekorowanej sali gimnastycznej uczniowie z projektantką stworzyli marynarkę, kamizelkę, kapelusze, spódnice i torebki z pilotów do telewizorów, kabli, płytek drukowanych, płyt cd, elementów popsutych drukarek, maszyn serwisowych i wielu innych. W wydarzeniu poza dyrekcją i liczną kadrą nauczycielską wziął udział Burmistrz Rejowca Fabrycznego — Stanisław Bodys.

Europejska Platforma Recyklingu od lat podejmuje działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Przykładem tych działań jest projekt „Moda na recykling” realizowany we współpracy z projektantką Anną Kubisz. Ekspertka modowa zawitała najpierw do zakładów przetwarzania elektroodpadów, w których wybierała bezpiecznie przetworzone surowce na bazę do stylizacji. Wyselekcjonowane materiały trafiły na wczorajsze warsztaty z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy dowiedzieli się, czym jest recykling, jak prawidłowo segregować odpady i jak być bardziej eko.