To była pierwsza taka wyprzedaż w Świdniku. Zobacz naszą fotorelację!

Nie nosisz? Więc sprzedaj lub wymień! Z takiego założenie wyszli uczestnicy garażowej wyprzedaży. Mieszkańcy Świdnika, przynieśli ze sobą wszystkoco mogłoby posłużyć jeszcze innym osobom. Wyprzedaż mimo tego, że organizowana była po raz pierwszy, cieszyła się sporym zainteresowaniem świdniczan. Pierwsi sprzedający jak i zainteresowani kupnem pod SDK ustawiali się już o godzinie 7.00.

– Będziemy organizować te spotkania cyklicznie. Jesteśmy w trakcie ustalania, jak często, ale podejrzewam, że będzie to co miesiąc. Dyrekcja I LO zgodziła się udostępnić nam patio, więc jak będzie ładna pogoda to myślę, że będzie to dobre miejsce na sobotnie spotkanie. Niedaleko jest targ, więc może będzie więcej kupujących. Nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądać w okresie zimowym, chociaż mamy zapewnione dwa lokale – tu w SDK i salę gimnastyczną w PCEZ - mówi organizatorka wyprzedaży, pani Karolina Karaś.