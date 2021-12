To byłby jeden z najdłuższych tuneli kolejowych w kraju. Czy taka inwestycja powstanie w Zamościu?

- Tory kolejowe w Zamościu pamiętają jeszcze czasy Franciszka Józefa. Infrastruktura ma często ponad 100 lat – mówił z kolei radny Krzysztof Sowa. - Tym trzeba się zająć.

Dyskusja została wywołana obecnością na sesji Huberta Bobrowskiego, inżyniera, który na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego opracowuje studium budowy trasy szybkiej kolei z Trawnik do Bełżca, m.in. przez Zamość. Opowiadał o tym projekcie radnym.

- Centralny Port Komunikacyjny to najgorętszy temat inwestycyjny w kraju – podkreślał Bobrowski. - Planowana jest też rozbudowa w kraju kolejowej sieci transportowej, która będzie do tego miejsca prowadziła. To w sumie 1800 km linii, które zostaną ujęte w 30 zadaniach inwestycyjnych.