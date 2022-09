To dla Ciebie gra, Twoje Radio. Radio Lublin!

– 20 września 1952 roku w godzinach przedwieczornych wypowiedział inauguracyjnie słowa: „Tu Polskie Radio Lublin”, swym charakterystycznym głosem redaktor Adam Tomalik. Pan redaktor był do końca z nami związany. Zmarł bowiem pięć la temu – powiedział na otwarciu gali Mariusz Deckert, prezes Radia Lublin – To paradoks polskiej historii, że w głębokim stalinizmie te słowa powiedział w lubelskiej rozgłośni siostrzeniec słynnego Józefa Łobodowskiego, poety, publicysty, antykomunisty, współzałożyciela i redaktora sekcji polskiej Radia Madryt. Mamy pełną świadomość, że rok 1952 to nie były dobre czasy: stalinowski terror, łamanie wolności i nie tylko słowa. Dodatkowo mamy świadomość, jakie zadania stawiali przed lubelską rozgłośnią komunistyczni mocodawcy. Proszę państwa! Historia, to nie są tylko czarno-białe opowieści. Te radio nie tworzyli tylko cenzorzy, ale tworzyli je także konkretni ludzie. Pełni pasji, kochający radiofonię, tworzący dobre i piękne rzeczy. I to też jest historia radia. I o tych ludziach chcemy pamiętać.