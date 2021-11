To dla Tomaszowa Lubelskiego epokowe wydarzenie! Pierwsza nitka miejskiej obwodnicy została otwarta Bogdan Nowak

– Możemy wreszcie powiedzieć: zrobiliśmy to. Yes, yes, yes! – radował się podczas ceremonii otwarcia pierwszej nitki obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego burmistrz Wojciech Żukowski. – Dla miasta to epokowe wydarzenie. Chodzi o bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców. Wreszcie będziemy tez mogli odetchnąć z ulgą!