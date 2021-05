To jedne z najdroższych pojazdów na ulicach Lublina. Gdzie można spotkać nowe przegubowce?

Pojazdy dotarły do Lublina na początku kwietnia. Była to druga - i ostatnia - transza dostawy w ramach kontaktu, który ZTM podpisał z Solaris Bus & Coach. Umowa obejmuje dostawę 15 podjazdów. Lublin zapłaci za nie łącznie 44,3 mln zł, czyli 2,95 mln zł za każdy.

Trolejbusy dostarczyła firma Solaris. Każdy pojazd może zabrać do 120 pasażerów (ze względu na pandemię obowiązują jednak limity przewożonych osób). – Wtorkowego poranka na ulice Lublina wyjechały nowe, przegubowe trolejbusy marki Solaris Trollino 18M. Zostały skierowane do obsługi linii nr 150, 151, 153, 156 i 160 – informuje Monika Fisz z ZTM Lublin.

– To fabrycznie nowe, 18-metrowe, niskopodłogowe i klimatyzowane pojazdy. Są to kolejne przegubowe trolejbusy Solaris z nadwoziem IV generacji po modyfikacji designu. Są wyposażone w baterie trakcyjne, które pozwolą im pokonywać odcinki tras bez trakcji trolejbusowej – opisuje Fisz.

Ponadto pojazdy posiadają monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów, akceptujące wyłącznie płatności zbliżeniowe kartami i telefonami komórkowymi. – Przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojazdy posiadają również system do zliczania pasażerów – wylicza Fisz.