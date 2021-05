To jedno z najoryginalniejszych muzeów w Polsce, leży blisko Lublina! Zobacz

Najstarszy park w Lublinie ulubionym miejscem do spacerów i fotografowania. Zobacz zdjęcia Ogrodu Saskiego na Instagramie

Najstarszy park w Lublinie powstał w 1837 roku. Ma ok. 12 ha powierzchni i do dziś jest jednym z ulubionych miejsc do spacerów. Ogród Saski w latach 2012-2013 przeszedł gruntowną rewitalizację stając się zieloną wizytówką Lublina. Świadczy o tym fakt, iż w mediach społecznościowych opublikowano mnóstwo zdjęć z parku w stylu angielskim. Zobaczcie piękne fotografie zamieszczone na Instagramie przez mieszkańców. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.