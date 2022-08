To już ponura wakacyjna tradycja. Zapasy RCKiK świecą pustkami, a zapotrzebowanie na krew rośnie

Najwięcej osób przychodzi w czwartki, bo dawcy chcą łączyć przyjemne z pożytecznym i robią sobie długi weekend, wykorzystując ustawowe dwa dni wolnego od pracy. W wakacje do dziewięciu punktów RCKiK w województwie lubelskim zgłasza się wtedy do 450 osób, co pozwala podreperować zapas. W pozostałe dni tygodnia ta liczba jest nawet o połowę mniejsza.

– We wszystkich grupach, z wyjątkiem AB, mamy za mało krwi. Głównie w A i B zapas jest nieduży, wystarcza na jeden, może dwa dni – ocenia Małgorzata Orzeł, dyrektorka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Powodów tego stanu rzeczy – poza urlopami – jest kilka.

– Po pierwsze, jeszcze ciągle czujemy popandemiczne odblokowanie planowych zabiegów operacyjnych. Po drugie, rośnie liczba urazów związanych z pracą w rolnictwie, latem jest ich najwięcej. A po trzecie, w naszym województwie mamy całkiem sporo pacjentów z Ukrainy, którzy również potrzebują krwi, co też przekłada się na większe zapotrzebowanie szpitali – wylicza Orzeł.

W Lublinie krew można oddać w siedzibie RCKiK przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8. Jest otwarte od poniedziałku do soboty od 7 do 13:30, a we wtorek i czwartek do 17. Na kwalifikację do zostania dawcą krwi może przyjść każda zdrowa osoba dorosła do 65 r. życia, która waży przynajmniej 50 kg.