To maszyna na miarę XXI wieku! Nowoczesny Polski Śmigłowiec Wielozadaniowy AW139W został zaprezentowany w PZL Świdnik

Śmigłowiec skonstruowany z zastosowaniem super nowoczesnej technologii budzi podziw i jest uznany za wzorcowy w swojej klasie. Jego prezentacja rozpoczęła się w siedzibie PZL Świdnik przy alei Lotników Polskich o godzinie 10 w poniedziałek (13 września). Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zwiedzić zakład oraz zobaczyć śmigłowiec w locie.

- Do powstania śmigłowca przyczynili się polscy inżynierowie i konstruktorzy z PZL Świdnik. AW139 przykuwa uwagę, ponieważ jest bardzo nowoczesną i ładnie zaprojektowaną maszyną o wielozadaniowym przeznaczeniu - mówi prezes PZL Świdnik, Jacek Libucha.

W klasie śmigłowców średnich wielozadaniowych, do których należy, jest on pierwszą taką maszyną, która powstała w XXI wieku - wszystkie innej z tej klasy powstawały w latach 70. i 80. XX wieku. Jak podkreślają jego twórcy - AW139 imponuje elastycznością. Podstawową formę maszyny można konfigurować do wielu zadań, np. akcji poszukiwawczo-ratowniczych, rozpoznania, gaszenia pożarów. Śmigłowiec może też pełnić funkcję centrum dowodzenia, a po uzbrojeniu maszyna może wspierać wojsko w czasie pełnienia misji.