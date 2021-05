To najlepsi weterynarze na Lubelszczyźnie. Kogo polecają właściciele zwierząt? Zobacz zestawienie [11.05.2021]

Opel Zafira-e Life 136 KM (50 kWh). Test, wrażenia z jazdy, zużycie energii i ceny

Zapewne większość zna powiedzenie, że „Bus musi latać”. Owszem, coś w tym jest, w końcu po to kupuje się duże i przestronne auto, aby z niego korzystać. W przypadku Opla Zafiry-e Life jest nieco inaczej, bo po około 170-200 kilometrach podróży, czeka nas obowiązkowa przerwa na ładowanie baterii. Ta wersja nie może i nie powinna „latać” w trasach. Do czego więc została stworzona? Postanowiłem sprawdzić to przy okazji testu elektrycznej wersji Zafiry-e Life z baterią o pojemności 50 kWh.