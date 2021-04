To najrzadsze nazwiska. Nosi je zaledwie kilku mieszkańców m.in. Lublina, Kraśnika czy Chełma. Sprawdź. LISTA

NOWE Poznaliśmy skład Motoru na mecz w Zielonej Górze. Zmiany zapewnią pierwszy w tym sezonie wyjazdowy triumf?

Po dwóch domowych zwycięstwach z Włókniarzem Częstochowa i Spartą Wrocław, żużlowcy Motoru Lublin jadą teraz na mecz do Zielonej Góry. To będzie dla nich druga wyjazdowa potyczka w tym sezonie. Pierwszą, w Gorzowie Wlkp. przegrali 38:52. W piątek znowu odwiedzą województwo lubuskie i czy zmieniony nieco zestaw par przygotowany przez sztab szkoleniowy zapewni "Koziołkom" dwa punkty w starciu z Falubazem? Czy Dominik Kubera znowu pojedzie z pozycji rezerwowego? Wejdź do galerii i sprawdź, jak zestawiali skład menedżer Jacek Ziółkowski i trener Maciej Kuciapa.