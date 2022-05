To nie jest historia z książki Stanisława Lema. Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie uczył studentów sztucznej inteligencji

Zacznijmy od początku. Sztuczna inteligencja to studia prowadzone w oparciu o kilka innych dyscyplin nauki. Z której nowy kierunek bierze najwięcej?

Z informatyki. Podstawowa umiejętność, której chcemy nauczyć, to programowanie w zakresie rzeczy zwanych sztuczną inteligencją, czyli maszynowe uczenie się, sieci neuronowe, techniki rozpoznawania obrazów, przetwarzania języka naturalnego i tworzenia systemów, które same się uczą. Do tego potrzebna jest odpowiednia teoria z zakresu matematyki i logiki. Ale to nie wszystko, bo niezbędne będą również treści, które pozwolą rozumieć, co może, a czego nie może sztuczna inteligencja, co byśmy chcieli, żeby robiła i jak to się ma do tego, jak ludzie poznają i rozumują. Tu wchodzą zagadnienia filozoficzne, psychologiczne i kognitywistyczne.

Czyli to kierunek dla osób, które mają umysł i ścisły, i humanistyczny.

Przyszli studenci nie powinni bać się matematyki – w tym sensie umysł ścisły jest potrzebny. Dobrze też, żeby byli zainteresowani nie tylko kwestiami technicznymi, ale żeby technikę dostępną dzisiaj stosować z pożytkiem dla indywidualnych osób i społeczeństwa. Krótko mówiąc, żeby robić dobre rzeczy.