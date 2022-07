To nie koniec zmian w Motorze. Kto pożegna(ł) się z klubem?

Mowa o trzech graczach linii pomocy: 18-letnim Bartłomieju Kaflu, 20-letnim Jakubie Świecińskim i 21-letnim Sebastianie Raku. Pierwsza dwójka z klubem związała przed startem ubiegłego sezonu, natomiast Święciński dołączył w jego trakcie.

– Decyzją sztabu szkoleniowego Bartek, Sebastian i Kuba nie są brani pod uwagę do występów w pierwszym zespole. Póki co, żaden z tych piłkarzy nie rozwiązał kontraktu z Motorem, ale jeśli znajdą nowych pracodawców, to na pewno osiągniemy porozumienie – mówi Arkadiusz Onyszko, pełnomocnik zarządu ds. sportowych.

W 1. kolejce eWinner 2. Ligi lublinianie zremisowali na wyjeździe z Garbarnią Kraków 2:2. W najbliższym meczu, podejmą w sobotę na Arenie Olimpię Elbląg. Początek o godzinie 19:00.