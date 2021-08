To oni jako pierwsi zostaną uhonorowani w Alei Gwiazd Kraśnickiego Sportu

Jeździsz rowerem? Sprawdź, czy wiesz, czego ci nie wolno! Rowerzystów też obowiązują przepisy

Sezon rowerowy w pełni! Choć jazda na rowerze daje przyjemność, poprawia kondycję i pomaga oszczędzać pieniądze oraz środowisko, to jednak żaden rowerzysta nie może czuć się w pełni swobodnie. Wszystko przez to, że tak, jak każdego innego uczestnika ruchu, także fanów jednośladów obowiązują przepisy. Niestety, nie wszyscy rowerzyści wiedzą, co im wolno, a czego nie. Sprawdź, co musisz wiedzieć, zanim wsiądziesz na rower!