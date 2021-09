To oni są liderami lubelskiej kultury. Kto znalazł się wśród nominowanych do nagród miasta?

Nagrody Lublina w dziedzinie kultury wręczone będą po raz osiemnasty. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla artystów oraz osób i instytucji wspierających kulturę i sztukę. We wtorek (31 sierpnia) ratusz ogłosił finalistów w każdej z czterech kategorii: mecenas kultury, za upowszechnianie kultury, nagroda artystyczna oraz nagroda za całokształt działalności.

- Rekomendacje otrzymały osoby i instytucje, których wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury sprawiły, że Lublin jest dziś miejscem wyjątkowym na kulturalnej mapie Europy i rozpoznawalnym w wielu zakątkach świata. To osoby, które stale przyczyniają się do tworzenia bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej naszego miasta, za co serdecznie dziękuję – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, z-ca prezydenta Lublina.