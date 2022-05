To pierwsza taka placówka na terenie powiatu kraśnickiego. Zobacz fotorelację z otwarcia

- W poniedziałek otworzyliśmy pierwszą w powiecie kraśnickim Placówkę Opiekuńczo-Wychowawcza typu interwencyjnego - ogłosił w poniedziałek starosta powiatu kraśnickiego, Andrzej Rolla.

Miejsce takie jak to, ma za zadanie przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki. Czas pobytu dzieci w placówce to okres do trzech miesięcy, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt może zostać wydłużony do sześciu miesięcy. Powstanie placówki jest efektem projektu partnerskiego powiatu kraśnickiego oraz Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku.

W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli; prezes Stowarzyszenia „Wioski Dziecięce SOS” w Polsce Barbara Grasińska-Ciereszko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, Katarzyna Wójtowicz oraz dyrektor Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku Dariusz Krysiak.