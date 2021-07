To się opłaca – sprawdź korzyści eko decyzji!

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej to temat wzbudzający wiele emocji – przede wszystkim dlatego, że zakup systemu PV dobrej klasy to dla przeciętnego domowego budżetu niemałe obciążenie, którego okres zwrotu liczony jest w latach. Koszt fotowoltaiki to jednak tylko jeden z aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę, kiedy zastanawiamy się, czy warto zainwestować w instalację fotowoltaiczną. Niezwykle istotne są również względy ekologiczne: pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) coraz bardziej zyskuje na znaczeniu z uwagi na to, że tego typu instalacje wytwarzają prąd i ciepło bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. To jednak wciąż nie wszystkie powody, dla których warto zainwestować we własną mikroelektrownię słoneczną. Jakie są pozostałe powody?

Koszt założenia fotowoltaiki

Szukając informacji na temat tego, jaki jest koszt fotowoltaiki, warto mieć na uwadze, że jest to branża, w której nieustannie zachodzą zmiany. Niemal z dnia na dzień pojawiają się nowe, wydajniejsze i efektywniejsze rozwiązania techniczne oraz (co z perspektywy inwestora najważniejsze) powoli wzrastają ceny modułów i osprzętu. Jeszcze dziesięć lat temu standardem były panele fotowoltaiczne o mocy około 200-250 W, dziś zazwyczaj montuje się w instalacjach panele o mocy około 380-450W. Koszt fotowoltaiki dla przeciętnego gospodarstwa domowego waha się obecnie w granicach 17-40 tysięcy złotych, zależnie od dokładnego zapotrzebowania na energię i warunków dla fotowoltaiki w miejscu instalacji. Ta kwota może jednak zostać w sporym stopniu zmniejszona, o czym szerzej piszemy w dalszej części artykułu.