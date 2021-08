To się zdarza raz na dziesięć lat. I nie możesz wtedy powiedzieć „nie”. Zostało niespełna dwa miesiące do zakończenia spisu powszechnego Artur Jurkowski

154 tysiące mieszkańców Lublina wzięło do tej pory udział w spisie powszechnym. To niespełna 45 procent. Najbardziej zdyscyplinowani w regionie są mieszkańcy gminy Goraj – ponad 88 proc. Spis potrwa do końca września.