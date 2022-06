To ważna wiadomość dla biorących udział w sobotniej Wyprzedaży Garażowej w Świdniku

Pierwsza edycja Wyprzedaży Garażowej, odbędzie w Spółdzielczym Domu Kultury mieszczącym się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A, osoby które chcą przywieźć swoje rzeczy na sprzedaż lub wymianę będą mogły to zrobić do godziny 8.40. Po tym czasie ulica dojazdowa do SDK zostanie zamknięta ze względu na odbywający się Bieg Solidarności.

Przypominamy, że wyprzedaż rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa do 14.00. Aby móc coś na niej sprzedać, nie trzeba zapisywać się na listę, jednak jeśli liczba zainteresowanych sprzedażą będzie duża, trzeba liczyć się z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.

Więcej o wydarzeniu dowiecie się tutaj