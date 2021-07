Tokio 2020. XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w pora zacząć!

To będą wyjątkowe i bardzo specyficzne igrzyska. Przełożone o rok z powodu koronawirusa. Atmosfera sportowego święta ustąpi miejsca niepewności związanej z pandemią. Organizatorzy nawet na moment nie pozwolą sportowcom zapomnieć o wprowadzonych obostrzeniach, nakazach i zakazach towarzyszących pobytowi w wiosce olimpijskiej. Ich złamanie grozi wręcz wykluczeniem ze startu.

- Wiem, że codziennie będziemy testowani, ale czy w obecnych czasach jest to utrudnienie? - mówi Malwina Kopron. - Testy stały się normalną rzeczą, stosowaną na zawodach. Będą to jednak na pewno inne igrzyska, inaczej zorganizowane. Jeżeli jednak ktoś jedzie z konkretnym celem, to czy będą kibice, czy będą codzienne testy, nie będzie miało wpływu na dyspozycję w zawodach - dodaje.