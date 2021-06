Tomasovia Tomaszów Lubelski kończy sezon ze stupunktowym wynikiem. Lubelska hummel IV liga po ostatniej kolejce. Zobacz zdjęcia

Zespół z Tomaszowa Lubelskiego w ostatnim meczu sezonu zwyciężył na własnym boisku z Lutnią Piszczac 3:1. Bramka stracona w tym spotkaniu była dopiero jedenastym golem, jakiego dali sobie wbić piłkarze Tomasovii na przestrzeni 34. spotkań. W tym czasie sami trafiali do siatki rywali 135 razy.

- Z perspektywy tabeli może się wydawać, że ten sezon był łatwy. Patrząc na ostateczny wynik, można by pomyśleć, że był to dla nas spacerek. Trzeba powiedzieć, że drużyna bardzo chciała osiągnąć te sto punktów. To był główny cel. Zawodnicy nawet o tym głośno mówili gdy wchodziliśmy do grupy mistrzowskiej. Kosztowało nas to sporo zdrowia - mówi trener Tomasovii, Paweł Babiarz.

Tomaszowianie zakończyli rozgrywki niepokonani. Zaliczyli ponadto tylko jeden remis. 27 września zremisowali 2:2 z Kryształem Werbkowice. Trener zwycięzcy lubelskiej IV ligi wskazuje jednak inne spotkanie jako kluczowe. - Przed sezonem bardzo się obawialiśmy przede wszystkim Świdniczanki i Huraganu Międzyrzec Podlaski. Wiedziałem też, że mocna będzie Końskowola. Zanim rozpoczęły się rozgrywki, niewiele wskazywało na to, że je zakończymy z tak dużą przewagą. Pokonaliśmy Świdniczankę u siebie, strzelając bramkę w ostatniej minucie meczu. Uważam, że ten mecz był decydujący w kontekście naszej przewagi. Po nim Świdniczanka kilka razy zgubiła punkty, a my konsekwentnie je zbieraliśmy - tłumaczy szkoleniowiec.