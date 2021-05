Tomasz Kuś podpisał nowy kontrakt z zespołem Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik

– Miniony sezon na pewno można zaliczyć do udanych. Szóste miejsce każdy z nas przed sezonem brałby w ciemno. Mieliśmy kilka słabszych meczów, ale udało nam się także sprawić kilka niespodzianek, więc w ogólnym rozrachunku było naprawdę dobrze. Przyszły sezon myślę, że będzie trudniejszy, wiele zespołów wzmacnia swoje składy i liga będzie bardzo wyrównana. Mam nadzieję, że nasza forma będzie bardziej stabilna i uda się poprawić wynik z poprzedniego sezonu. Osobiście na pewno wiążę swoją przyszłość z Avią, bardzo mi się tutaj podoba i chciałbym być częścią tego długofalowego projektu – dodaje.

– Zdecydowałem się na pozostanie w Avii, gdyż w drużynie i mieście jest super atmosfera do uprawiania sportu. Czuć, że miasto żyje siatkówką, kibice są świetni i mam nadzieję, że nadchodzący sezon będziemy mogli rozpocząć z dopingiem na trybunach, co na pewno pomoże nam w osiągnięciu lepszego wyniku – mówi Tomasz Kuś, libero Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik.

26-letni Kuś w sezonie 2018/2019 reprezentował barwy Krispolu Września, gdzie był pierwszoplanową postacią zespołu, który stanął na najniższym stopniu podium. Poza tym grał także w takich klubach jak: MKS MKD Warszawa, Legia Warszawa oraz SKS Hajnówka. Przed przyjściem do Avii występował natomiast w BAS-ie Białystok, z którym awansował do Tauron 1. Ligi.

– Tomek to kolejny z zawodników Avii, który ma za sobą bardzo udany sezon. To on odpowiadał za calą defensywę w zespole i z tej roli wywiązał się znakomicie. Wprowadzał na parkiet spokój i dodawał pewności gry pozostałym. Cieszę się, że w sezonie 2021/2022 będzie częścią zespołu – podkreśla Witold Chwastyniak, szkoleniowiec świdniczan.