Tomasz M. porwał i zamordował 11-latka. „Nie wiem, czy powinienem nazywać go jeszcze swoim synem”. Materiał Uwagi! TVN

- Na co dzień to pracowity, normalny, niegłupi człowiek, ale wstępowało w niego drugie oblicze, drugie ja – mówi ojciec Tomasza M.

Podejrzany prowadził zakład optyczny w centrum Sosnowca. Firmę zbudował jego ojciec, który wciągnął syna w rodzinny biznes. W 2013 roku doszło do konfliktu między mężczyznami. Tomasz M. pozbawił ojca interesu. Od tego momentu panowie nie utrzymywali bliższych relacji.

- Mnie skrzywdził dla pieniędzy. Dlaczego skrzywdził te dzieci? Nie potrafię tego określić – dodaje.

Jak ojciec wspomina Tomasza M. sprzed lat?

- Z synem od dziecka były problemy. Na początku były to drobne włamania, kradzieże. Dochodziło do sytuacji, że jak widziałem na osiedlu stłuczoną szybę to jechałem w ciemno na policję i zazwyczaj miałem rację – opowiada. I dodaje: - Zastanawiałem się nie raz, dlaczego mój syn poszedł taką drogą w życiu, ale jedyne, co wymyśliłem, to że to po prostu nie jest mój syn.