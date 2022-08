Tomaszów Lubelski. Aresztowany za katastrofę w ruchu lądowym

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (29-30 lipca) na drodze krajowej 17. w miejscowości Zatyle. Kierujący autokarem 37-letni obywatel Ukrainy zbliżając się do skrzyżowania zaczął wyprzedzać jadący przed nim autobus i poprzedzający go samochód osobowy marki Volkswagen.

Gdy volkswagen zaczął skręcać w lewo na skrzyżowaniu, autokar wjechał w jego bok. Samochód dachował i rozbił się na drzewie. Jego pasażerowie, 39- i 51-latek, także obywatele Ukrainy, zginęli – jeden na miejscu, drugi zmarł w szpitalu.

Za doprowadzenie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym 37-latkowi grozi do 8 lat więzienia.

Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.