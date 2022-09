Tomaszów Lubelski. Kobieta straciła ponad 30 tysięcy zł. Nowa metoda oszustów

Tomaszowianka zgłosiła się do komendy policji i złożyła zawiadomienie, że została oszukana i straciła 30000 złotych z konta bankowego. Do kradzieży doszło w wyniku telefony, gdzie dzwonił rzekomy pracownik banku. Przekonał on kobietę do zainstalowania aplikacji, pozwalającej na zdalny dostęp do pulpitu, powodem tej czynności było zagrożenie wypłaty pieniędzy.

Nieświadoma zagrożenia młoda kobieta postąpiła zgodnie z zaleceniem mężczyzny i po zainstalowaniu programu zalogowała się do bankowości elektronicznej i wygenerowała wszystkie kody dostępu. Aplikacja pozwoliła oszustom na dostęp do konta kobiety, zaciągnięcia dwóch kredytów i wykonania przelewów na inne konta.