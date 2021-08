Tomaszów Lubelski: Motocyklista uciekał przed policyjną kontrolą. Nie miał uprawnień do kierowania i był pod wpływem narkotyków

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych w Kolonii Łaszczówka (pow. tomaszowski). Policjanci z drogówki chcieli zatrzymać do kontroli motocyklistę. Użyli w tym celu zarówno sygnałów świetlnych, jak i dźwiękowych. Mimo to, młody kierowca nie miał zamiaru się zatrzymać, a wręcz przeciwnie - gwałtownie przyspieszył i popełniając kolejne wykroczenia uciekał przed funkcjonariuszami.

- Motocyklista jadąc z pasażerem ostatecznie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na pas zieleni, gdzie został zablokowany przez radiowóz. Jak się okazało, 21-letni kierujący motocyklem nie posiadał uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Zarówno kierujący, jak i jego 21-letni pasażer z gminy Lubycza Królewska, posiadali przy sobie narkotyki w ilości ponad 30 gramów marihuany, około 30 gramów mefedronu oraz porcję dilerską amfetaminy - wylicza sierż. szt. Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.