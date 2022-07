Tour de Pologne w Zamościu. Będą ogromne utrudnienia w ruchu

W niedzielę kolarze przejadą etap o długości ponad 205 km. Wyruszą z Chełma. Potem będzie można ich zobaczyć w Hrubieszowie, Tomaszowie Lub., Józefowie, Zwierzyńcu i Szczebrzeszynie. Do Hetmańskiego Grodu dojadą ok. godz. 16. Przejadą tam m.in. ulicami Orląt Lwowskich, Odrodzenia, Wyszyńskiego, Prostą, 11 Listopada, Namysłowskiego, Lubelską i Piłsudskiego. Mają one tworzyć blisko 9-kilometrową pętlę.

Metę etapu zaplanowano w okolicy placu przy zamojskim Klubie Batalionowym (obok skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Okrzei). Kolarze pojawią się tam ok. 16.45. Ulice na których będą zmagać się kolarze zostaną wyłączone z ruchu w godz. 15.20 – 17. Niemożliwy będzie wyjazd także z tzw. ulic podporządkowanych.