Tour de Pologne wystartował z placu Zamkowego w Lublinie. Zobacz początek wyścigu

- To już jest etap poważnej próby. Rano wyjechałem poza miasto i widziałem, że jest silny boczny wiatr. Od startu więc kolarze muszą być czujni, żeby się gdzieś nie przewrócić i nie stracić – mówił tuż przed startem Czesław Lang, dyrektor wyścigu.

- Przez pryzmat tak wielkiego wydarzenia pokażemy piękno miasta i regionu – mówiła na starcie Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina.

Do kibicowania kolarzom zachęcał mieszkańców regionu marszałek województwa lubelskiego. – To jest wyścig tzw. Pierwszej kategorii, jadą sami mistrzowie. Przypomnę, że niedawny mistrz olimpijski z Tokio, Richard Carapaz, także przed rokiem jeździł w Tour de Pologne. Warto więc popatrzeć na tych bohaterów – twierdził Jarosław Stawiarski. Faworytem do wygranej w tym roku według marszałka jest Michał Kwiatkowski z grupy Ineos Grenadiers.