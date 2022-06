Tragedia pod Łukowem. Ciągnik przypadkowo rozłożył zgrabiarkę. Jadąca z naprzeciwka kobieta w nią uderzyła. Zginęła na miejscu

Niestety, 40-latka doznała poważnych obrażeń głowy i mimo prowadzonej przez strażaków resuscytacji krążeniowo-oddechowej zmarła na miejscu. 47-letni kierowca ciągnika był trzeźwy.

- Apelujemy do rolników poruszających się po drogach, by dbali o właściwe zabezpieczenie i oznakowanie swych pojazdów i dołączonych do nich urządzeń rolniczych. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego przypominamy, iż w okresie prac polowych na drodze możemy spotkać poruszające się maszyny rolnicze i w związku z tym należy zachować ostrożność - przypomina aspirant sztabowy Marcin Józwik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.