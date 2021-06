Tragedia w Kazimierzu Dolnym. Trzynaścioro dzieci utonęło w Wiśle. „Jeden pisk był na brzegu, a drugi pisk był w rzece” [3.06]

- Ja z koleżanką rozłożyłyśmy sobie koc przy brzegu. Nagle usłyszałam krzyk. W wodzie było widać tylko podniesione w górę ręce. Jeden pisk był na brzegu, a drugi pisk był w rzece - wspominała po latach pani Marianna, która w 1961 r. uczęszczała do klasy Vb. Przestraszone dzieci rzuciły się wprost w głębinę. Tylko część dotarła do brzegu.

Dziecko, które zaczęło się topić pierwsze, nauczycielka zdołała wyciągnąć z wody. - Później jeszcze skoczyła do rzeki po chłopaka, który dłużej niż inni utrzymywał się na wodzie. Uratowała go. W tej panice inne dzieci szły za nauczycielką - opowiadał pan Stanisław. Według niektórych relacji nauczycielka, widząc co się stało, próbowała się utopić. Została zatrzymana przez milicjanta. Trafiła do aresztu.

Tego dnia w szkole nr 17 było zakończenie roku. Uroczystości odbywały się na boisku, kiedy przyszła wiadomość o tragedii. - Dzieci miały pozwiedzać, odprężyć się. To byli najlepsi uczniowie. Do Kazimierza pojechały w nagrodę - przypomina Ewa Bis, wieloletnia nauczycielka.