Tragedia w remizie. 45-letni strażak stracił życie. Pomóc chcą ludzie dobrej woli

- To ogromna, niewyobrażalna tragedia, która nas wszystkich dotknęła. Próbujemy jednak pomóc rodzinie Roberta Tworka - mówi Tomasz Nowacki, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Solskiej. I dodaje: - Każde wsparcie się liczy. Naprawdę.

Nieszczęśliwy wypadek

Remiza OSP w Rudzie Solskiej to ważne miejsce dla miejscowej społeczności. Od niedawna trwa przebudowa części dachu oraz bramy wjazdowej do tego budynku. Skąd taka potrzeba? Druhowie do tej pory jeździli do pożaru wysłużonym żukiem. Ostatnio kupili jednak większego Stara 266. Kłopotem był jednak – jak mówią, „za niski wjazd” do remizy dla tego pojazdu. Postanowiono go przebudować.

Prace wykonywał społecznie, w ostatnią środę m.in. Robert Tworek, jeden z miejscowych, doświadczonych druhów. W pewnym momencie stracił równowagę i spadł z wysokości kilku metrów: do środka remizy, na jej podłogę. Szybko zadzwoniono po pomoc. Pogotowie ratunkowe zawiozło mężczyznę do szpitala. Niestety, nie udało się go uratować.