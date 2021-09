Tragiczny wypadek w powiecie biłgorajskim. 49-latek zginął na miejscu

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie (po godz. 16) w powiecie biłgorajskim, na trasie Tarnawa Mała - Olszanka. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 49-letni kierowca Mercedesa Sprinter prawdopodobnie zasłabł, przez co stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał do przydrożnego rowu, uderzył w skarpę, a następnie dachował.

Wypadek miał tragiczny bilans - mimo reanimacji nie udało się uratować 49-latka. W samochodzie znajdowała się także jego 44-letnia żona oraz 23-letni syn, którzy zostali przetransportowani do szpitala – na szczęście z dostępnych informacji wynika, że nie odnieśli oni poważnych obrażeń, a ich stan jest stabilny.