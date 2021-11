Tragiczny wypadek w Zwierzyńcu. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęła 46-letnia kobieta

Do wypadku doszło w czwartek (18.11) ok. godz. 10 w Zwierzyńcu na drodze wojewódzkiej nr 858. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierująca busem marki Volkswagen Transporter jechała ul. Biłgorajską od strony Biłgoraja w kierunku Zwierzyńca. Na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i czołowo zderzyła się z jadącym z naprzeciwka przystosowanym do przewozu drewna samochodem ciężarowym marki Volvo z przyczepą.