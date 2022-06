Trasa kolejowa Chełm - Włodawa powraca. Tym pociągiem będzie można dojechać nad Okuninkę

Pociąg na trasie nr 81 będzie kursować tylko dwa dni w tygodniu - w sobotę oraz niedzielę. Z dworca głównego w Chełmie szynobus odjeżdżać będzie w kierunku Włodawy o godzinie 7:47 i 15:25, a z Włodawy w kierunku Chełma o godzinie 10:46 i 16:59. Szynobus jest skomunikowany na stacji Chełm z pociągami z i do Lublina oraz z pociągami IC „KUJAWIAK” 28106 jadącym do Piły Głównej przez Lublin Główny, Dęblin, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Skierniewice, Łowicz Główny, Kutno, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz oraz IC „CHEŁMIANIN” 21100 jadącym do Warszawy Wschodniej przez Rejowiec, Trawniki, Świdnik Miasto, Lublin Główny, Lublin Zachodni, Nałęczów, Puławy Miasto, Dęblin, Pilawę.

Podczas przejazdu pociąg będzie się zatrzymywał w następujących miejscowościach: Kalinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Majdan Stuleński, Stulno, Sobibór, Okuninka i Włodawa. Cała podróż według obliczeń przewoźnika ma wynieść godzinę i siedemnaście minut.