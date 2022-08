Trasy nordic walking w woj. lubelskim. Gdzie warto iść w weekend 20 - 21 sierpnia3 najlepsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. lubelskim

Które trasy nordic walking w woj. lubelskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. lubelskim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Barbie w Kazimierzu Dolnym

Początek trasy: Nałęczów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,1 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podejść: 777 m

Suma zejść: 770 m

Amatorom nordic walking trasę poleca JIMMYtm

Jednodniowy wypad do Kazimierza.

Tutaj obowiązkowo Góra Trzech Krzyży, ruiny zamku oraz Korzeniowy Dół.

Bardzo polecamy klimatyczną knajpkę u wejścia do Korzeniowego Dołu. Rewelacyjne lemoniady i świetny wystrój. Natomiast szerokim łukiem omijać drugą odwiedzoną przez naz knajpkę koło rynku, zaznaczoną w POI - kiepskie jedzenie i niedoinformowana obsługa.

Generalnie wypad bardzo fajny i polecam, jak ktoś jest w okolicy.

