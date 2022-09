Trasy spacerowe w woj. lubelskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 24 - 25 września10 najlepszych tras

Ścieżki spacerowe w woj. lubelskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. lubelskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Ultramaraton Leśna Doba

Początek trasy: Radzyń Podlaski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,91 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 124 m

Ultramaraton Leśna Doba to 24-godzinne zawody, których pierwsza edycja odbędzie się w dniach 14-15 października 2017 roku. Trasa prowadzi po pętli o długości ok. 13 km, z czego 11 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty) i 2 km prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej. Zwycięzcą ultramaratonu zostaje ta osoba, która w ciągu 24 godzin przebiegnie najwięcej kilometrów (liczy się czas dotarcia do ostatniego punktu kontrolnego).