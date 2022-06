Trener Avii, Łukasz Mierzejewski: „Zawodnicy znają swoją wartość”

Trenerze. Szanse na awans wciąż są, choć chyba jeszcze kilka tygodni temu w Świdniku o tym nikt nie myślał. Czy może się mylę?

Na pewno nie wybiegaliśmy daleko w przyszłość. Przede wszystkim trzeba się koncentrować na tym, co się dzieje tu i teraz, na najbliższych meczach. Punktowo jesteśmy w dobrej sytuacji, ale drużyn do miejsca premiowanego awansem jest kilka. My musimy gonić i patrzeć się trochę na innych.

Wszystko jest zasługą kapitalnej wiosny. Trudno użyć tutaj innego słowa. Skąd taka eksplozja formy można powiedzieć? Was samych też to trochę zaskoczyło?

Prowadzę Avię od rozgrywek 19/20, więc jest to nasz trzeci wspólny sezon. Zajęliśmy ósme miejsce, rok później piąte. Praca, która wykonujemy sprawia, że regularnie jesteśmy w czołówce. Zaskoczenia zatem nie ma. Zawodnicy znają swoją wartość i ja również znam ich wartość. Przed startem sezonu mówiłem, że pierwsza piątka jest w naszym zasięgu. To się sprawdziło.