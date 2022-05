Trener Dariusz Daszkiewicz poprowadzi drużynę LUK Lublin w kolejnym sezonie

– Cieszę się, że po niespełna dwóch sezonach, podczas których wspólnie przeżywaliśmy wspaniałe sportowe emocje, nadal będziemy kontynuować współpracę – mówi na stronie klubowej Dariusz Daszkiewicz. – Klimat, który panuje w Lublinie sprawia, że to dobre miejsce do życia i do rozwoju siatkówki. Praca tutaj jest nie tylko przyjemnością, ale też wyzwaniem, których zapewniam, w nadchodzącym sezonie nie zabraknie – dodaje.

Dariusz Daszkiewicz pracę w Lublinie rozpoczął 27 stycznia 2021 roku. Kilka miesięcy później lubelska ekipa świętowała awans do PlusLigi.