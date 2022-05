Trener Motoru po Raduni: „Najważniejsze mecze dopiero przed nami”

Pierwsza część meczu dla żółto-biało-niebieskich niemal do zapomnienia. Tak naprawdę miejscowi nie stworzyli w niej sobie żadnej dogodnej okazji na strzelenie bramki. Dwa razy piłkę z siatki musiał za to wyciągać Sebastian Madejski, który przy obydwu golach Raduni był jednak bezradny. Najpierw w 10. minucie efektownym uderzeniem z wolej pokonał go Dawid Retlewski (0:1), a kwadrans później strzałem z dystansu Radosław Stępień (0:2).

– W pierwszej połowie zagraliśmy słabo. Straciliśmy dwie ładne bramki, przy których nie popełniliśmy jednak błędów. Nie mogliśmy się za bardzo pozbierać, złapać rytmu – mówi Marek Saganowski. – Po przerwie wyszliśmy ultraofensywnie. Postanowiliśmy zaatakować rywala dwoma napastnikami, zagrać wysoko. To poniekąd się udało – dodaje.

W 56. minucie gospodarze stanęli przed kapitalną okazją na bramkę kontaktową. Po podaniu Adama Ryczkowskiego w sytuacji sam na sam z Kacprem Tułowieckim znalazł się Maciej Firlej. Górą w tym starciu był golkiper Raduni. Kilka minut po tym czerwoną kartkę, właśnie za faul na Firleju, obejrzał zawodnik Raduni, Maciej Orłowski.