Trener Pszczółki, Krzysztof Szewczyk: „Nie ma co ukrywać. Zespół jest zmęczony”

Trzecia od końca w tabeli drużyna z Poznania do Lublina przyjechała bez kompleksów. Enea wzmocniona zimowymi transferami Chennedy Carter i Michaeli Houser od początku pozytywnie zaskakiwała. Pszczółki natomiast nie mogły odnaleźć właściwego rytmu. Do przerwy, niespodziewanie to przyjezdne prowadziły 42:36.

– W pierwszej połowie nasze podejście do tego pojedynku nie do końca było właściwe. W szatni jednak powiedzieliśmy sobie, że tak być po prostu nie może, jeśli chcemy wygrać ten mecz i nadal liczyć się w walce o pierwszą dwójkę na koniec sezonu zasadniczego – komentuje trener Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Krzysztof Szewczyk.