Trener Pszczółki, Krzysztof Szewczyk: „Prawdziwe granie zacznie się w play-offach”

Początek pojedynku z gdyniankami dawał spore nadzieje, że passę uda się podtrzymać. Miejscowe szybko odskoczyły do stanu 10:1, ale przez kolejnych sześć minut nie potrafiły zdobyć punktu. To wykorzystały przyjezdne. Po pierwszej kwarcie to one prowadziły 13:12.

Niemoc lublinianek trwała przez pewien fragment drugiej odsłony. Kiedy Trafiła Marissa Kastanek tablica pokazywała już 14:24. Impuls Pszczółkom dała Kamiah Smalls (18:24). Nieskuteczne były z kolei gdynianki. Do przerwy wynik był na styku (33:34).

– To był mecz takich wahań. Najpierw my prowadziliśmy różnicą dziesięciu punktów, potem rywalki. Na szczęście jeszcze przed przerwą udało nam się wrócić do meczu – mówił na pomeczowej konferencji prasowej trener Pszczółki, Krzysztof Szewczyk.